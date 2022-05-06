Имя Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова торжественно присвоено улице в Махачкале

Сегодня по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова в Махачкале состоялась торжественная церемония присвоения имени Героя России Гаджимагомедова Нурмагомеда Энгельсовича одной из улиц (Джигитской). В ней приняли участие члены Правительства РД, родные и близкие Героя.

Нурмагомед Гаджимагомедов – командир десантно-штурмовой роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка Воздушно-десантных войск, гвардии старший лейтенант. Во время спецоперации на Украине, прикрывая отход подчиненных, он подорвал себя и окруживших врагов, чем спас боевых товарищей. Указом Президента России ему было посмертно присвоено звание Героя России.

Также состоялось возложение цветов.