Главные новости

Каиб Шабанов награжден за вклад в реализацию национального проекта
31 августа, 202331.08.2023ОбществоАвтор aguladmin

Каиб Шабанов награжден за вклад в реализацию национального проекта

За вклад в реализацию национального проекта по подключению к сети Интернет социально значимых объектов на территории Республики Дагестан, специалист отдела телекоммуникационного оборудования и сетей акционерного общества «Электросвязь»,представитель интернет-провайдера Эллко (Ellco) по Агульскому району Шабанов Каиб Хизринебиевич, награжден Благодарностью Министерства цифрового развития Республики Дагестан. Вручил Благодарность Каибу Шабанову заместитель председателя правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов Это благодаря К. Шабанову в населённых...

Стимулировать учителей и учеников в стремлении получать качественные знания
31 августа, 202331.08.2023ОбществоАвтор aguladmin

Стимулировать учителей и учеников в стремлении получать качественные знания

На августовском совещании педагогов республики 25 августа Глава Дагестана Сергей Меликов назвал важнейшие условия для повышения качества образования в регионе. Среди них: повышение профессиональных компетенций педагогических работников; обновление содержания образования; объективное проведение оценочных процедур; методическое сопровождение и совершенствование инфраструктуры образовательных организаций. На сегодня властями Дагестана уделяется огромное внимание повышению качества образования в регионе. Сюда входят и создание условий обучения- строятся...

На родном

Экономика

04 августа, 202304.08.2023Экономика

ГУСЕЙН ГУСЕЙНОВ ОБОЗНАЧИЛ САМУЮ ВОСТРЕБОВАННУЮ СРЕДИ ДАГЕСТАНСКИХ ИНВЕСТОРОВ МЕРУ ГОСПОДДЕРЖКИ

Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гусейн Гусейнов сообщил, что сегодня Дагестан соответствует всем требованиям Регионального инвестиционного стандарта, разработанного...

03 августа, 202303.08.2023Экономика

СБЕРЛИЗИНГ ЗНАЧИТЕЛЬНО НАРАСТИЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕСТАН

Об этом в рамках встречи-семинара с участием бизнес-сообщества, федеральных институтов развития заявил руководитель проектов Департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»...

03 августа, 202303.08.2023Экономика

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ДАГЕСТАНА ПРЕВЫСИЛИ 310 МЛРД РУБЛЕЙ, УВЕЛИЧИВШИСЬ ПОЧТИ НА 10% ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД

Об этом в ходе встречи-семинара с участием федеральных органов власти, институтов развития и предпринимателей заявил Председатель Правительства РД.

Политика

17 июля, 202317.07.2023Политика

ГАДЖИ СУЛТАНОВ СООБЩИЛ, ЧТО В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ ПОСТУПИЛО ОКОЛО МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

13 июля в Хасавюртовском районе под руководством министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова состоялось заседание северной зональной рабочей...

16 июля, 202316.07.2023Политика

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВА ХIА КУРАРИГI ГIАЯ ИНСАНАРИС СА ЯГЪАН ВАЖИБ МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОНДИС КУМАК БАДАЛДИ ГЬИКУБ ГЬУЧИХЬУНЕ

Дагъусттандин хIатти ппара лазим иде суаларихъас акьуне мегIрака. Ме мегIракайил Сергей Меликова хIа курарил але инсанарис гьучихьуне са ягъан важиб...

14 июля, 202314.07.2023Политика

СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ РАССКАЗАЛ О ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЦИФРОВОГО ФОРУМА ПРИКАСПИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ В ДАГЕСТАНЕ

14 июля под председательством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева состоялось заседание Организационного комитета Цифрового форума...