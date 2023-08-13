За вклад в реализацию национального проекта по подключению к сети Интернет социально значимых объектов на территории Республики Дагестан, специалист отдела телекоммуникационного оборудования и сетей акционерного общества «Электросвязь»,представитель интернет-провайдера Эллко (Ellco) по Агульскому району Шабанов Каиб Хизринебиевич, награжден Благодарностью Министерства цифрового развития Республики Дагестан. Вручил Благодарность Каибу Шабанову заместитель председателя правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов Это благодаря К. Шабанову в населённых...
Главные новости
Стимулировать учителей и учеников в стремлении получать качественные знания
На августовском совещании педагогов республики 25 августа Глава Дагестана Сергей Меликов назвал важнейшие условия для повышения качества образования в регионе. Среди них: повышение профессиональных компетенций педагогических работников; обновление содержания образования; объективное проведение оценочных процедур; методическое сопровождение и совершенствование инфраструктуры образовательных организаций. На сегодня властями Дагестана уделяется огромное внимание повышению качества образования в регионе. Сюда входят и создание условий обучения- строятся...
На родном
Возродится ли вновь Амух?
Дом родной мой — выси гор, Он дороже мне всего.
Вакцина акьуна архайинди хьуне
Коронавирус итталин ахттилатар ирхе вея. Ке цIайи ме иттал Iайи куьркьуне хIа инсанарис, ме нубатиъ, хаб ади иттал Iайи куьркьуне...
Вакцинайин иджвел
Ахиран Iу исан арайиъ инсанарис ягIархьуне цIае коронавирус агъа иттал. Фикир акьучин, дуьйил верш ис гIартай фи хьунара са азар...
Алчархьа итталар чарабур вереттар хьурай
Итталар дуьйин варттал ппара ая. Гьер са инсандил алчархьас мункин кураре мебур. Хьеал алчархьа итталар чарабур вереттар хьурай. Амма ппара...
Куьча дуз аркьай ая
Дуьйин варттал ппара савабин курар э рекъер батIар акьуб, мугIар алийиб. ХIа яшдин инсанари агъай аве, ме кар барамбар э...
Iейша хIабаб: “Азиятар, дардар, гъамара хьуне, иджвелара ппара э”
Ме ахттилатихъ лап хIа мегIна хъая. ХIа инсанар хье хуларин, хIурарин, дуьяйин баракатар э. ХIа инсан ая хал джурайи абур...
Дорога в горах — артерия жизни
Значение дороги для человека нельзя переоценить. Её практический статус всегда имел высокое положение в перечне приоритетов любого общества. В особенности...
Глава Агульского района получил благодарность от Сергея Меликова за вклад в организацию выборов
Как сообщает страница в инстаграм МО «Агульский район», сегодня в торжественной обстановке благодарность от главы РД получил руководитель Агульского района...
Экономика
ГУСЕЙН ГУСЕЙНОВ ОБОЗНАЧИЛ САМУЮ ВОСТРЕБОВАННУЮ СРЕДИ ДАГЕСТАНСКИХ ИНВЕСТОРОВ МЕРУ ГОСПОДДЕРЖКИ
Руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям РД Гусейн Гусейнов сообщил, что сегодня Дагестан соответствует всем требованиям Регионального инвестиционного стандарта, разработанного...
СБЕРЛИЗИНГ ЗНАЧИТЕЛЬНО НАРАСТИЛ СОТРУДНИЧЕСТВО С РЕСПУБЛИКОЙ ДАГЕСТАН
Об этом в рамках встречи-семинара с участием бизнес-сообщества, федеральных институтов развития заявил руководитель проектов Департамента корпоративного бизнеса АО «Сбербанк Лизинг»...
ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ДАГЕСТАНА ПРЕВЫСИЛИ 310 МЛРД РУБЛЕЙ, УВЕЛИЧИВШИСЬ ПОЧТИ НА 10% ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД
Об этом в ходе встречи-семинара с участием федеральных органов власти, институтов развития и предпринимателей заявил Председатель Правительства РД.
Политика
ГАДЖИ СУЛТАНОВ СООБЩИЛ, ЧТО В БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ СЕВЕРНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ ПОСТУПИЛО ОКОЛО МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
13 июля в Хасавюртовском районе под руководством министра экономики и территориального развития РД Гаджи Султанова состоялось заседание северной зональной рабочей...
СЕРГЕЙ МЕЛИКОВА ХIА КУРАРИГI ГIАЯ ИНСАНАРИС СА ЯГЪАН ВАЖИБ МИХАЙЛОВСКИЙ РАЙОНДИС КУМАК БАДАЛДИ ГЬИКУБ ГЬУЧИХЬУНЕ
Дагъусттандин хIатти ппара лазим иде суаларихъас акьуне мегIрака. Ме мегIракайил Сергей Меликова хIа курарил але инсанарис гьучихьуне са ягъан важиб...
СЕРГЕЙ МЕЛИКОВ РАССКАЗАЛ О ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЦИФРОВОГО ФОРУМА ПРИКАСПИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ В ДАГЕСТАНЕ
14 июля под председательством министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева состоялось заседание Организационного комитета Цифрового форума...