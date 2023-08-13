За вклад в реализацию национального проекта по подключению к сети Интернет социально значимых объектов на территории Республики Дагестан, специалист отдела телекоммуникационного оборудования и сетей акционерного общества «Электросвязь»,представитель интернет-провайдера Эллко (Ellco) по Агульскому району Шабанов Каиб Хизринебиевич, награжден Благодарностью Министерства цифрового развития Республики Дагестан. Вручил Благодарность Каибу Шабанову заместитель председателя правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов Это благодаря К. Шабанову в населённых...