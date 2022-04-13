Вакцинация — дело добровольное

После начала распространения коронавируса во всем мире специалисты сферы здравоохранения заверили, что как только появится вакцина, пандемию можно будет считать почти побежденной. Однако, есть немалая часть населения, которая не хочет привиться, хотя вакцина бесплатная. Решение должно приниматься каждым гражданином добровольно. Обязанность распространяется только на определенные категории, входящие в так называемую группу риска. Речь прежде всего идет о врачах, работающих с инфицированными больными, а также о младшем медперсонале, производящем заборы биоматериала для исследования.

Также данная профилактическая прививка от коронавируса особенно важна для военнослужащих, лицам с хроническими заболеваниями, а также работающим по должности с массовым обслуживанием населения.

По поводу вакцинации против коронавируса мы обратились к одному из таких работников, военнослужащему Рамазану Магомедову.

— Здравствуйте, Рамазан Магомедович. Слышали вы про коронавирусную инфекцию COVID-19. И коснулась ли она вас?

-К большому моему сожалению, мне не только пришлось про нее услышать, но и испытать все тяготы этой болезни.

— Расскажите, как и при каких обстоятельствах вы заразились этой инфекцией?

-По долгу службы мне приходится сталкиваться с большим количеством людей, что и явилось причиной моего недуга, так как не все соблюдают нормы СанПина и риск заражения в обществе все-таки остается высоким.

Началось все с легкого недомогания. Но в последующем поднялась высокая температура, начали болеть ноги, кружилась голова, тошнота, отсутствие аппетита, потеря обоняния и вкусов, одышка. Пришлось вызвать скорую, и меня забрали в стационар.

— Как долго проходили лечение в больнице?

— В больнице я получил комплексное лечение против этого вируса и пролежал 14 дней. После чего выписали с рекомендациями. Находясь дома, я продолжил лечение еще месяц.

— Как вы относитесь к вакцинации, принуждают ли вас на работе?

— Я лично отношусь нейтрально, вакцинируются те, которые не переболели. Никто никого не принуждает. А если вакцинация станет для всех обязательной, восприму спокойно. Вакцинироваться или нет — дело добровольное, однако помните, что от этого зависит ваше здоровье и здоровье близких, коллег. Стоит ли рисковать?

А.Магомедова