В преддверии ЕГЭ состоялось Всероссийское тренировочное мероприятие

Техническая готовность пунктов проведения экзаменов, а также отработка действий организаторов и технических специалистов при проведении единого государственного экзамена была оценена в рамках федеральной апробации ЕГЭ. Государственная итоговая аттестация стала обязательным завершением каждого учебного года. Алгоритм проведения экзамена становится неизменен, но из года в год вносятся свои коррективы, преимущественно касательно технических моментов.

В тренировке были задействованы более пяти тысяч пунктов проведения экзаменов. Агульский район не стал исключением. Здесь апробация состоялась в ППЭ в селе Тпиг.

Пункт проведения экзамена в Агульском районе расположен на базе МКОУ «Тпигская СОШ». 17 мая сюда для участия во Всероссийском тренировочном мероприятии прибыли учащиеся 11 классов, а также организаторы. В этом году к проведению экзамена в муниципалитете привлечены около тридцати организаторов. До наступления ГИА остаются считанные недели, и все функциональные моменты должны быть отработаны для того, чтобы в процессе ГИА не произошло технических сбоев.

Основная цель данных мероприятий – подготовка организаторов, повышение их технических навыков и недопущение возможных ошибок, а также повторение всех правил проведения экзаменов. Важна здесь и техническая подготовка организаторов.

Это связано с изменением механизма проведения экзамена, где организаторам приходится работать с компьютерами и оргтехникой. Также в пункте проведения Экзамена, который расположен в МКОУ «Тпигская СОШ», установлены IP-камеры, которые по возможности устраняют возникновение «слепых зон» и обладают усовершенствованными акустическими параметрами.

Апробация ЕГЭ от 17 мая 2023 года проходит по русскому языку, а также по информатике и по английскому языку по разделу «Говорение». Все аспекты ГИА в рамках проведения апробации соблюдены в мельчайших деталях.

Старт экзамена был дан в 10:00. Были составлены распределенные по аудиториям списки учащихся. На выполнение экзаменационных заданий по русскому языку отводится три с половиной часа. Свои результаты выпускники узнают не позднее 27 мая.

Данное мероприятие является важным не только для организаторов, но и для учащихся, так как способствует психологической подготовке выпускников к предстоящей ГИА. А психологический аспект является ключевым, потому как чрезмерное волнение перед предстоящим экзаменом не позволяет экзаменуемым сосредоточиться на заданиях. По словам специалистов, крайне важно не только педагогическая, но и моральная подготовка учеников.

В 2023 году в Агульском районе ГИА коснется более сотни учащихся: ОГЭ – 71 ученик, ЕГЭ – 31, с учетом выпускников прошлых лет. Это не первая апробация в этом году, так как в первой декаде марта состоялось тренировочное мероприятие по предмету «Биология». Эти и другие мероприятия позволяют устранить недочеты, выявленные в рамках апробаций.

«Я очень ждала апробацию, потому как в рамках данного мероприятия я могу оценить и уровень своей подготовки по основному предмету. Русский язык — это обязательная для экзаменования общеобразовательная дисциплина, подготовка по которой проходила в течение длительного периода. Однако, другим важным моментом является и психологическая составляющая. Апробация позволяет прочувствовать атмосферу экзамена и освободиться от ненужного волнения», — признается выпускница 11 класса МКОУ «Тпигская СОШ» Самера Габибулаева.

Нет сомнений в том, что экзаменационные показатели являются итогом всей работы ученика за 11 лет. Здесь предпосылкой успеха может стать лишь постоянная, методическая подготовка учащегося и ученика, которая позволит выпускникам подойти к экзаменационному периоду максимально подготовленными. Помимо экзамена, весь багаж знаний станет важным подспорьем для ребенка и в дальнейшем обучении на пути к профессиональному образованию. Пожелаем удачи нашим выпускникам и высоких баллов на экзаменах.

Алена Магомедова