Умар Якиев: «Закон защищает наших с вами детей»

Главный редактор республиканской газеты «Нийсо-Дагестан» на чеченском языке журналист, поэт, заслуженный работник культуры Республики Дагестан, член Союза журналистов России эксперт Якиев Умар Абдулнасирович, говоря о формировании реестра соцсетей в России и вступившем в силу с 1 февраля 2021 года законе о самоконтроле социальных сетей отмечает, что в первую очередь, данный закон защищает наших с вами детей, наше сегодня и завтра. Негативной информации в соцсетях намного больше чем полезной и нужной. Любопытство берет своё и детей затягивает, а потом и суициды, и насилие и т.д.

Сегодня, мы скажем так, не можем и не обходимся без соцсетей. Интернет — всемирная глобальная сеть, которая стала неотъемлемой частью человечества. Естественно, что контроль необходим и необходим он во всём.

В свою очередь, думаю, должен быть и государственный орган, который будет контролировать надлежащее исполнение социальными сетями вступившего с силу закона.

Из зарубежного опыта можно использовать то, что приемлемо для традиционных устоев многонационального, многоконфессионального населения Российской Федерации.