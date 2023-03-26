Светлана Агасиева: «Мой сын ни на минуту не пожалел о том, что выбрал военную профессию, хотя он выучился на экономиста»

Все больше убеждаемся, что служба по контракту востребована среди молодых ребят и преимуществ в этом не мало. С момента начала боевых действий в зоне СВО находится сын Агасиевой Светланы Алиевны – завуча Новолакской СОШ №1 Новолакского района.

«Мой сын ни на минуту не пожалел о том, что выбрал военную профессию, хотя он выучился на экономиста. Я считаю, что, если даже не по контракту, то каждый гражданин должен выполнять свой патриотический долг.

У службы по контракту много положительных сторон. Наше государство представляет много льгот тем, кто служит по контракту и тем, кто добровольно принимает участие в СВО», — рассказала она.

Отметим, что ее сын уже много лет служит по контракту и с начала специальной военной операции был отправлен в командировку в зону боевых действий.