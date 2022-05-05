Общество

Состоялось знакомство Сергея Меликова с новым гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

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5 мая Сергей Меликов встретился с новым генеральным директором «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленаром Мансуровым, пришедшим на смену Александра Давидова.

В рамках встречи были обсуждены перспективы развития газосферы в Дагестане. Говоря о поставленных и реализуемых задачах, Сергей Меликов отметил эффективную деятельность и ряд достижений в данном направлении Александра Давыдова, выразил надежду что газовая отрасль и впредь будет развиваться в заданном направлении.

Ленар Мансуров заверил, что все задачи, что поставлены перед ПАО «Газпром» Правительством и главой Дагестана Сергеем Меликовым будут исполнены в срок.

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