Состоялось знакомство Сергея Меликова с новым гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»

5 мая Сергей Меликов встретился с новым генеральным директором «Газпром межрегионгаз Махачкала» Ленаром Мансуровым, пришедшим на смену Александра Давидова.

В рамках встречи были обсуждены перспективы развития газосферы в Дагестане. Говоря о поставленных и реализуемых задачах, Сергей Меликов отметил эффективную деятельность и ряд достижений в данном направлении Александра Давыдова, выразил надежду что газовая отрасль и впредь будет развиваться в заданном направлении.

Ленар Мансуров заверил, что все задачи, что поставлены перед ПАО «Газпром» Правительством и главой Дагестана Сергеем Меликовым будут исполнены в срок.