Общество

Сергей Меликов поручил решение вопроса водообеспечения Избербаша Манвелу Мажонцу

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30 апреля Манвел Мажонц по поручению Сергея Меликова посетил объекты водоснабжения города Избербаша и провел совещание по вопросам водоснабжения. Поставлена задача обеспечить город бесперебойной питьевой водой.

По итогу совещания поднят вопрос актуализации схем водоотведения и водоснабжения. Также Манвелом Мажонцом властям города поручено обеспечить оплату потребителей и принять меры против неплательщиков.

Первый вице-премьер во время визита в Избербаш посетил участок реконструкции магистрального водовода «Каспийск-Избербаш». Здесь заменяется 1,5 км проблемного участка.

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