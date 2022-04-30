Сергей Меликов поручил решение вопроса водообеспечения Избербаша Манвелу Мажонцу

30 апреля Манвел Мажонц по поручению Сергея Меликова посетил объекты водоснабжения города Избербаша и провел совещание по вопросам водоснабжения. Поставлена задача обеспечить город бесперебойной питьевой водой.

По итогу совещания поднят вопрос актуализации схем водоотведения и водоснабжения. Также Манвелом Мажонцом властям города поручено обеспечить оплату потребителей и принять меры против неплательщиков.

Первый вице-премьер во время визита в Избербаш посетил участок реконструкции магистрального водовода «Каспийск-Избербаш». Здесь заменяется 1,5 км проблемного участка.