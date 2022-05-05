Приближение к реальности

Арестович и Ко начинают приучать украинцев к земле

Потребовалось больше месяца СВО, чтобы некоторые из украинцев пришли к выводу, что их руководство «ведет пиар-войну, а не настоящую войну, являясь эдаким оффлайновым обеспечением для пиар-конструкций Зеленского». Именно поэтому большая часть действий украинских вооруженных формирований нацелены не на достижение военных результатов и успехов (что в нынешней ситуации очень непросто), а на их имитацию.

Практически официально украинским боевикам ставится задача по созданию, причем любой ценой, симулякров, которые должны обеспечить высокий боевой дух населения и военных. Вся украинская государственность построена на лжи, и ложь же и поддерживается – это признала «говорящая голова режима» Арестович, любитель парадоксов и нетрадиционных подходов.

Надо сказать, что креативная и полностью оторванная от реальности пропаганда давала свой результат в первое время. Но, как известно, у лжи короткие ноги, а погрузить боевиков и население в информационный пузырь в условиях полномасштабных современных боевых действий невозможно.

Началось то, чего больше всего боится нацистский режим – снижение боевого духа. Первое решение, которое приняли наркоманы-креативщики, которые видят мир главным образом на экранах гаджетов, это оградить «пипл» от «нежелательного контента». Военным поэтому запретили «Телеграмм», а чтобы оградить гражданских, военным вначале полностью запретили смартфоны, чтобы они не писали «ненужное» близким. Но тут, погруженные в неведение о судьбе своих мужей и сыновей, люди начали паниковать еще больше. Отсутствие информации компенсировалась слухами. И смартфоны решили вернуть, но ограниченно – чтобы боевики под надзором командира и особиста писали домой сообщения по установленным стандартам.

Но все эти меры оказались глупыми и неэффективными, поскольку боевики узнают о реальном положении дел на фронте не только из «Телеграмма». Над всей территорией бывшей Украины, находящейся под контролем нацистов, звучит воздушная тревога, и регулярно что-то прилетает, что как бы опровергает сообщения о постоянной «перемоге».

Понимая, что ничего не работает, Арестович на вчерашнем брифинге ляпнул: «Украинская армия успешно обороняется. Любая обратная информация – фейки от противника», что, конечно, говорит об охватившем его отчаянии и подступающей творческой импотенции. Но надо отдать ему должное – за ночь он взял себя в руки и уже утром в беседе с Фейгиным обозначил «смену вех».

Он косвенно признал успехи российских войск на восточном фронте и достижение ими поставленных задач. «За счет сосредоточения огневой мощи они могут себе позволить тактику выдавливания». Фактически он дал понять аудитории, что, несмотря на безупречное мужество и массовый героизм, украинские военные, сражающиеся за каждый метр земли, тем не менее, вытесняются огневым валом, противопоставить которому пока нечего. То есть признано фактическое бессилие ВСУ против такой тактики.

Далее, он поставил всем в пример «азовцев», которые, находясь в безвыходном положении, продолжают сражаться. Таким образом, можно констатировать, что началась информационная подготовка к возможному поражению и к героической гибели во славу Зеленского. Короче говоря, начали «к земле приучать».

То, что речь идет о согласованной корректировке информационной политики, подтверждает снятие запрета на публикацию визуальных и текстовых материалов о последствиях российских ударов по объектам военного и двойного значения.

«Военным администрациям рекомендовано предоставлять больше информации СМИ о разрушениях, вызванных действиями врага, не позднее одного дня после происшествия», — гласит совместное заявление Министерства культуры и информполитики, Минобороны и представителей СМИ.

То есть принято решение приблизить пропагандистскую версию происходящего к реальности. Во-первых, чтобы избежать полной утраты доверия аудитории, что в офисе Зеленского считают равнозначным полной потере контроля над ситуацией. Во-вторых, постараться не допустить, чтобы разрыв между идеальной картинкой и жестокой реальностью был использован политическими противниками Зеленского. Тот же Порошенко уже пытается играть на этом.

Неизбежные «болевые ощущения» предполагается при этом купировать «анальгетиками», вроде разговоров о том, что западное оружие позволит через месяц-полтора перейти в сокрушительное наступление и «очистить от москалей священную украинскую землю». То же упование на «вундерваффе», что использовалось гитлеровскими пропагандистами в конце войны для поддержания боевого духа.

Украинские наследники Геббельса достаточно изощренны и вполне профессиональны, но это сегодня проблема уже не военного характера. Ведь по большому счету не имеет особого значения, насколько мотивированы боевики, сжигаемые выстрелом «Солнцепека», и какой будет уровень боевого духа населения на момент подписания безоговорочной капитуляции. Более того, чем больше будет смысловой разрыв между тем, что им говорили нацисты, и внезапно осознанной реальностью, тем легче будет людям освободиться от лжи, которую вбивали им в голову. А врать украинскому народу нацисты не перестанут.

Борис Джерелиевский