Экономика

Правительство Дагестана и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве

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Речь идёт о повышении доступности финансовых услуг и увеличении доли безналичных платежей на территории республики.

Документ подписали временно исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Дагестана Нюсрет Омаров и заместитель Управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка РФ Светлана Бацына.

Соглашение предусматривает проведение встреч с отраслевыми органами исполнительной власти республики с целью подготовки туристической и гостевой инфраструктуры по обеспечению возможности безналичной оплаты услуг, а также другие формы сотрудничества.

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