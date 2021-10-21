Правительство Дагестана и Банк России подписали соглашение о сотрудничестве

Речь идёт о повышении доступности финансовых услуг и увеличении доли безналичных платежей на территории республики.

Документ подписали временно исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Дагестана Нюсрет Омаров и заместитель Управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка РФ Светлана Бацына.

Соглашение предусматривает проведение встреч с отраслевыми органами исполнительной власти республики с целью подготовки туристической и гостевой инфраструктуры по обеспечению возможности безналичной оплаты услуг, а также другие формы сотрудничества.