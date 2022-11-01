Минпромторг Дагестана налаживает сотрудничество в сфере промышленности с Гильдией строителей СКФО

Министр промышленности и торговли Республики Дагестан Низам Халилов встретился с представителями Гильдии строителей СКФО.

Напомним, в начале октября, на очередном заседании представителей строительной отрасли было принято решение об открытии специального счёта для сбора средств в помощь мобилизованным дагестанцам в зоне СВО. В течение месяца было собрано более 1 млн рублей. На собранные средства руководство Гильдии намерено закупить вещи, предназначенные для военнослужащих, а также необходимые воинским подразделениям инструменты и оборудование.

В рамках встречи Низам Халилов ознакомил с перечнем дагестанских производителей. В ближайшее время продукция будет закуплена и направлена в оперштаб для распределения.

Наиболее востребованной продукцией для обеспечения нужд участников специальной военной операции на данный момент является: термобелье, спецобувь и утепленная зимняя одежда.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленности строительных материалов.

Источник: https://dagpravda.ru/novosti/minpromtorg-dagestana-nalazhivaet-sotrudnichestvo-v-sfere-promyshlennosti-strojmaterialov-s-gildiej-stroitelej-skfo/