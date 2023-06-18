Министр цифрового развития РД Юрий Гамзатов прокомментировал новость о строительстве в Дагестане «Школы-21»

«Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов уделяет большое внимание сфере цифрового развития республики. Создание кампуса «Школа-21» для Дагестана большой шаг для подготовки ИТ-специалистов. Особенность этой школы в том, что в основе заложена система обучения peer-to-peer, когда равный учит равного. Она будет дополнять основное образование для студентов-программистов средних специальных и высших учебных заведений, а также станет местом переподготовки для тех кто пожелает стать специалистом в ИТ сфере. Обучаться в кампусе смогут молодые ребята и девушки в возрасте от 18 лет»,– отметил Юрий Гамзатов.

Он выразил благодарность за поддержку проекта сенатору Сулейману Керимову и председателю правления ПАО «Сбербанк России» Герману Грефу.