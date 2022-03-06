Глава Дагестана поручил организовать «горячую линию» по контролю за необоснованным ростом цен

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил Министерству цифрового развития республики организовать «горячую линию» для мониторинга цен на продукты и недопущения их необоснованного повышения.

Это связано с тем, что в последние дни жители республики жалуются на необоснованный рост цен на те категории товаров, стоимость которых не зависит от скачков доллара. Ранее Сергей Меликов предупредил о недопустимости подобных фактов.

Напомним, по поручению руководителя региона создан оперативный штаб под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова по вопросам устойчивого развития экономики в условиях международных санкций.