Дорога до села Зизик Сулейман-Стальского района будет заасфальтирована до конца года

Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов провел совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в Сулейман-Стальском и Дербентском районах.

Обсуждали строительство школы и дошкольного образовательного учреждения в селе Зизик Сулейман-Стальского района и ход реализации инвестпроектов ООО «Алияк».

«Вы знаете, что Сергей Алимович Меликов поручил мне, как куратору Сулейман-Стальского района, организовать совещание и подготовить дорожную карту по всем реализуемым в районепроектам. Глава Дагестана с рабочей поездкой недавно побывал в Сулейман-Стальском районе и посетил семью командира мотострелковой бригады, полковника Марата Гаджибалаева, который героически погиб, выполняя воинский долг в ходе СВО. Когда глава республики спросил, чем он может помочь семье, отец героя попросил создать условия для жителей села. Речь шла о строительстве школы и детского сада, а также подведения соответствующей инфраструктуры. Ход строительства этих объектов мы обсудим в первую очередь. В рамках поездки глава республики также посетил объекты инвестпроекта «Алияк», реализацию которых тоже мы сегодня обсудим. Эти вопросы на особом контроле у Сергея Алимовича», — сказал Абдулмуталибов, открывая совещание.

Выслушав выступающих, Нариман Абдулмуталибов поручил главе района проанализировать предложение и согласовать его с жителями села.