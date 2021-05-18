Донести историческую правду и достижения современной России

Ключевым в деятельности общества «Знание» должно быть формирование актива лекторов, включающего ораторов, читающих лекции не по Соросовским изданиям и лекалам, а патриотической направленности, работающих в рамках позитивной повестки и опирающихся в своих выступлениях на отечественные достижения.

Деятельность общества должна отображать историческую правду, противодействовать попыткам фальсификации истории Великой Отечественной войны, битв под Сталинградом и на Курской дуге. Показать величие Подвига советского народа в освобождении всей Европы от фашистской Германии. А так называемые союзники лишь в конце войны примкнули к Победе советского солдата.

Представители федерального просветительского марафона «Новое знание», лекторский актив — это талантливые и мобильные просветители, которые имеют возможность оперативно и технологично донести во все регионы страны историческую правду и достижения современной России.

Справка

Оглашая послание Федеральному Собранию, Владимир Путин призвал реорганизовать работу общества «Знание», перезапустить ее в онлайн, тем самым трансформировав в высокотехнологичную просветительскую платформу.

Процесс реорганизации запущен. Новым руководителем общества станет Максим Древаль, победитель конкурса «Лидеры России. Политика», основатель образовательных платформ «Фоксфорд» и «Нетология-групп».

С 20 по 22 мая 2021 г. общество «Знание» организует федеральный просветительский марафон «Новое знание». Помимо онлайн сессий, офлайн мероприятия пройдут в 8 городах. Основная цель марафона – познакомить участников с успешными деятелями науки, культуры, искусства, госуправления, бизнеса и спорта.

Тем самым обновленное «Знание» представит одно из приоритетных направлений работы просветительской платформы – знакомить молодых людей с историями успеха. Двумя другими приоритетами деятельности общества станут: просветительская работа с исторической правдой (противодействие попыткам фальсификации истории) и выступления визионеров, способных рассказать о будущем, технологиях, предвидеть развитие той или иной отрасли.

Абдурахман Манафов, заместитель главного редактора «Вести Агула»