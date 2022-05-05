Дагестанцы помогают семьям погибших военнослужащих

Дагестанцы принимают активное участие в организации работы по поддержке семей погибших военнослужащих. Об этом сегодня в ходе встречи с представителями Республики Дагестан и представителями Правительства РД в субъектах РФ заявил премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Абдулмуслимов призвал представителей Дагестана в регионах оказывать максимальное содействие и помощь военнослужащим, находящимся на лечении в госпиталях регионов страны.

«Главой республики Сергеем Меликовым принято решение о создании фонда помощи семьям погибших военнослужащих «Все вместе». Правительством РД уже перечислено на счет фонда 50 млн. руб., бизнес-сообщество и обычные жители республики также принимают активное участие в этом деле.

Хочу также отметить и высокую активность наших меценатов – выходцев из Дагестана, которые при содействии представителей, изъявили желание поддержать семьи погибших военнослужащих, что, на мой взгляд, вызывает уважение и гордость!», — подчеркнул Абдулмуслимов.