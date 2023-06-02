Бислан Дагиров: «Туризм — это прибыльная ниша»

Руководитель городского центра туризма и школы туризма Бислан Дагиров принял участие в сессии про неудачный бизнес «Ошибка – это не страшно», которая прошла в рамках форума «Дерзай».

Спикер рассказал школьникам о своём опыте работы заграницей в качестве трансфермена и поделился знаниями и наработками в области туризма.

«Туризм – это прибыльная ниша, в которой я вам советую найти себя. Если вы правильно организуете свой бизнес в сфере туризма, к примеру вы займетесь продажей сувенирной продукции, разработкой каких-то приложений, то это будет актуально сегодня. Если вы свяжете свою жизнь с туризмом, я вам гарантирую что вы найдёте не только прибыльное дело, но и работу для души. Это и знакомство с интересными людьми и ваши личные путешествия, в целом, работа очень интересная.

В этом году мы в Дагестане ожидаем порядка трёх миллионов туристов в этом сезоне. Просто вдумайтесь в эти цифры и подумайте, как вы могли бы заработать. Есть много ниш, масса идей, которые вы могли бы для себя перенять, не бойтесь начинать», — отметил Дагиров.

Спикер также рассказал о правильной организации туристического бизнеса. Ребята в свою очередь задавали вопросы и предлагали свои идеи в создании нового туристического маршрута по Махачкале. Лучшие из предложений были награждены памятными призами от городского Центра туризма.

Источник: Мирмол