Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии выступил в Махачкале

В Махачкале состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии, приуроченный ко Дню Победы. Мероприятие состоялось 4 мая на летней эстраде Дагестанской филармонии им Т. Мурадова. Для зрителей мероприятия прозвучали народные песни, инструментальные и хореографические композиции, известные песни.

Концерт посетил председатель дагестанского Совета ветеранов Магарам Алиджанов, министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева и руководитель культурного ведомства Дагестана Зарема Бутаева. По словам министра культуры РД, Ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского округа Росгвардии в рамках празднования Дня Победы вновь посетил Дагестан с прекрасной патриотической музыкально-хореографической программой, вдохновляя своим творчеством.