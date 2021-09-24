Абдулпатах Амирханов проинспектировал работу Хунзахской ЦРБ

Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов приехал с рабочим визитом в Хунзахский район, в рамках которого посетил ряд социальных объектов муниципалитета. Совместно с Главой МО «Хунзахский район» Нурмагомедом Задиевым, Премьер-министр РД проинспектировал работу Хунзахской ЦРБ. По итогам посещения, Абдулпатах Амирханов остался доволен увиденным и отметил высокую квалификацию медперсонала больницы. Особое внимание Председатель Правительства РД уделил лечению больных коронавирусной инфекцией. По итогам встречи, Абдулпатах Амирханов поручил профильному министерству проработать вопрос об обеспечении больницы мобильным флюрографом и аппаратом КТ.

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