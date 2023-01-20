Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил выставку «Родники Дагестана»

Выставка декоративно-прикладного искусства, реализуемая в рамках Республиканского проекта «Самородки», посвящена 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова.

Глава кабмина ознакомился с произведениями искусства, изделиями 60 мастеров народных художественных промыслов из 23 муниципальных образований республики.

Также здесь состоялась презентация передвижной фотовыставки «Наш Расул», на которой представлены рукописи, поэзия и фотопортреты Расула Гамзатова, выполненные в 1930–80-е годы.

Выставка развернута в зале Союза писателей РД и продлится до 15 февраля.

Источник: https://t.me/pravitelstvord/7323