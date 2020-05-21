Зульгимар Тагибова-Ричинская прокомментировала принятие законопроекта о введении налога на профессиональный доход

Руководитель ДРО «Опоры России» Зульгимар Тагибова-Ричинская высказалась о принятом в двух чтениях региональным парламентом законопроекте, регламентирующем введение налога на профессиональный доход.

Как отметила Тагибова-Ричинская, мера является актуальной для республики, так как здесь много самозанятых. По ее мнению, Дагестан занимает первое место в СКФО по количеству самозанятых, из них более половины женщины. Предприниматель напомнила и о звездах дагестанской эстрады, которые, имея большие доходы, часто работают нелегально.

Она считает, что многие предприниматели благодаря этому налогу смогут выйти из тени и начать работать открыто. При этом самозанятые будут платить не 13% НДФЛ, а 4% при работе с физлицами и 6% — от доходов с юрлицами без дополнительных отчислений и страховых взносов.

Тагибова-Ричинская отметила, что «белый» бизнес и добросовестные предприниматели поддержат принятие закона, потому что он справедлив. Эксперт также заявила, что многие менеджеры работают в других регионах и что агентские договоры тоже должны облагаться налогом.