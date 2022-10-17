Зульгимар Тагибова получила благодарность Владимира Путина

Руководитель «Опоры России», депутат Народного Собрания РД Зульгимар Тагибова получила благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина за значительный вклад в развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства.

В мероприятии приняли участие около 300 делегатов – членов сообщества из различных регионов страны, в том числе делегация из Дагестана. На съезде прошли выборы президента организации. Большинством голосов на этот пост был избран действующий глава объединения Александр Калинин.

Вручая благодарность депутату из Дагестана, Александр Калинин обратил особое внимание на формулировку благодарности.

«Действительно, Зульгимар Тагибова вносит значительный вклад в поддержку бизнеса, она активно участвует в законотворческой деятельности, имеет высокий уровень экспертности, дает немало предложений для развития бизнеса в регионах, поддерживает полезные инициативы коллег, не забывает и о женской повестке. Она принимала активное участие в Международном Санкт-Петербургском экономическом, Евразийском женском и других масштабных форумах. Тагибова не снимает руку с пульса нашего объединения, всегда оперативно реагирует на наши запросы и успешно решает задачи «Опоры России» в Дагестане», – отметил Калинин.

Тагибова поблагодарила руководство России за высокую награду и сказала, что объединению предстоит еще много работы, чтобы сделать защиту честного бизнеса прочной. «Мы хотим уберечь тех предпринимателей, кто работает легально и платит налоги, от лишних проверок, от лишних налогов, от давления на бизнес», – сказала Тагибова.