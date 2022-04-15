Зухраб Алиев из села Зубанчи получил медаль «За боевое отличие»

За инициативу, усердие, отличие, проявленное в ходе выполнения боевой задачи в специальной военной операции на Украине, медалью «За боевое отличие», прямо на передовой, награжден военнослужащий ВС РФ Зухраб Алиев.

Зухраб Алиев, уроженец села Зубанчи Дахадаевского района. После окончания местной школы поступил в Саратовский институт внутренних войск МВД РФ, где был командиром отделения, заместителем командира взвода.

Зухраб успешно совмещает службу со спортом, является трехкратным чемпионом Хабаровского края по ММА, чемпионом по панкратиону Дальневосточного федерального округа и других спортивных состязаний.

Сегодня Зухраб Алиев принимает участие в военной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Дома его ждут родители, жена и сын.