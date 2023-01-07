Зубайшат Гаджиева: «Если будет надо мы все встанем на защиту нашей Родины!»

В эти дни в рядах защитников России достойно служат мужчины большой дагестанской семьи из села Калининаул Казбековского района.

На наши вопросы ответила мать троих сыновей, находящихся в зоне СВО, Зубайшат Магомедкеримовна Гаджиева. Помимо сыновей Шамиля, Зураба и Руслана, четверо племянников Зубайшат Магомедкеримовны и её родной брат – Сахрудин – также принимают участие в спецоперации. За проявленное мужество Указом Президента России Сахрудин Гамзалаев награждён медалью Суворова.

По словам Зубайшат Магомедкеримовны, в их роду не было кадровых военнослужащих. «Дети мои пошли служить в армии, затем подписали контракты, и вот так выбрали свою профессию. С нашего района вообще много ребят служат. И я думаю каждый из них герой. Но в ещё большей степени герои те, кто погибли, кто отдали свои молодые жизни за Родину.

Если говорить о детях – они у меня самые обычные ребята. Никогда никаких волнений или беспокойства не доставляли. Учились хорошо, помогали по дому, хозяйству. Вообще, должна сказать, что и меня, и моих братьев, сестёр родители воспитывали также. Нас учили жить в духе патриотизма, любви к своей стране. Также воспитали мы и наших детей. Что касается их увлечений — Шамиль с детства хорошо играл в футбол, отлично играет теннис. Руслан рос романтиком, всегда мечтал поездить по миру. С детства он с интересом смотрел передачи о путешествиях, особенно «Клуб путешественников» Юрия Сенкевича. Руслан и Шамиль имеют незаконченное юридическое образование. А вот Зураб отучиться в юридическом университете. Он всегда мечтал быть военным, водить огромный УРАЛ. Но сложилось так, что сегодня он снайпер. Со временем планирует перейти в разведроту.

Когда началась спецоперация, я сразу почувствовала что что-то происходит… Материнское сердце очень тонко все чувствует. Хотя мне и позвонил Шамиль, уверял, что они никуда не едут. Но я сразу почувствовала какую-то тревогу. Конечно, очень переживала за сыновей, племянников, всех односельчан, всех дагестанцев и россиян, которые там служат. Я, признаюсь, ночами не спала, молилась за всех наших ребят. Вера должна нас поддерживать, это очень важно.

В тоже время я очень твердо понимаю, и всем это объясняю что есть силы, стремящиеся ослабить нашу страну. Нельзя слушать пропаганду разного рода врагов, которые позорят Россию, обливают её грязью. Мы должны гордиться своей Родиной, любить Россию и Дагестан, отстаивать интересы своей отчизны. Мне скоро будет 60 лет, но если надо, то и я встану на защиту родной страны, отдам за неё жизнь. Мы помним в 90-е годы где была Россия, что здесь творилось. Наш президент, Владимир Владимирович Путин поднял страну с колен, восстановил из руин, заставил всех её уважать. Прежде всего россияне стали сами себя уважать, это очень важно. И, конечно же, я как мать не отговаривала детей от защиты Родины. Да они и не спрашивали меня, приняли единогласное решение идти на её защиту. Да и как можно было не встать на защиту Родины, ведь слова род, родина, родня — это однокоренные слова. Если сегодня предал родину, отказался её защищать, то такой человек завтра предаст и своих родителей, свой народ.

Я очень горда тем, что ни один мужчина из Казбековского района не отказался от защиты Отчизны, горжусь и самими детьми. Разве можно предать то, за что погибли наши деды и прадеды, за что в наши дни погиб Герой России Магомед Нурбагандов, другие наши герои. Слова «Работайте, братья!», которые стали крылатыми, нельзя предавать!

Что помогает мне в ожидании детей? Молитва, работа. Вот уже сорок лет, как я музработник в детском саду. Конечно, я переживаю за сыновей, за брата, племянников. С 15 марта о моем племяннике Джамале нет никаких вестей. Остались двое детей, родители, жена, сестры. Конечно, нам всем очень тяжело. Меня,признаюсь, отвлекают ребятишки, работа. Много времени уделяю воспитанию детей в нашем саду, рассказываю малышам что такое Родина, как она нам дорога. Мы поем песни, читаем стихи, готовим выступления к праздникам. И я с самого детства учу их пониманию, что если будет надо мы все встанем на защиту нашей Родины!».

Источник: Молодежь Дагестана