«Золотые пески» Дербента посетил Абдулпатах Амирханов

Туристско-рекреационный комплекс «Золотые пески» на побережье города Дербента посетил 20 ноября Абдулпатах Амирханов.

«Золотые пески» — инвесплощадка, являющаяся собственностью Корпорации развития Дагестана и подведомственная Мунтуризму РД.

Абдулпатах Амирханов ознакомился с уровнем реализации инвестиционного проекта и его потенциалом.

По сообщению Натальи Спиридоновой, гендиректора «Сэйвер-М», на настоящее время проект профинансирован в объёме 300 миллионов рублей: уже построена четырехэтажная гостиница, ресторан, бассейн, спортивная и детская площадки. Строительные работы на этом не завершаются, проект будет расширяться.