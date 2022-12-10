Знать свою историю и дорожить ею

В Музее боевой славы им. В. Макаровой развернута выставка «Спокойное море», посвященной знаменательным датам – 300-летию со дня основания Каспийской флотилии и Дню Героев Отечества. Увидеть уникальные экспонаты, отражающие основные этапы становления и развития Каспийской флотилии, трофеи, привезённые из Украины, послушать истории защитников Отечества и отведать настоящую полевую кашу смогли все посетители.

– Наша выставка – дань памяти и уважения всем военнослужащим и ветеранам ВМФ, – рассказывает заведующая музеем Джаннет Сагидова. – Она организована при содействии руководства флотилии и посвящена Героям Отечества, защитникам, которые во все времена стояли и продолжают стоять на страже морских рубежей нашего государства.

Флотилия была создана по указу Петра I 15 ноября 1722 года в Астрахани. За свой долгий и славный путь в разный период базировалась в Астрахани и в Баку, а с 2018 года дислоцируется в Дагестане.

С экспозицией ознакомились и почётные гости: заместитель Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, контр-адмирал, командующий Каспийской флотилией Александр Пешков, председатель регионального отделения Всероссийской организации ветеранов Магарам Алиджанов, заместитель министра культуры РД Медина Джаватханова, ветераны войны в Афганистане, воспитанники Кадетской морской школы-интерната, юнармейцы из МБОУ «Лицей № 8», студенты РПА и ДГУ.

На выставке представлены ценные экспонаты, принадлежащие нашим выдающимся землякам, служившим в ВМФ в годы Великой Отечественной войны: матросская рубаха и бескозырка Павла Висича, служившего на Черноморском флоте; награды, офицерский кортик, личная книжка водолаза Ивана Клименко, проходившего службу в составе Каспийской флотилии; тельняшка и бескозырка Василия Лунева, парадная форма и наградной материал Джавада Мамедова и Героя Советского Союза, летчика морской авиации Черноморского флота Юсупа Акаева. Кроме того, здесь уникальные фотографии, шинель, листовка с описанием подвига Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева.

Украшение выставки – флаги и вымпелы Военно-морского флота СССР и России, макеты подводной лодки, эсминца и сторожевого катера ВМФ.

Интересна и новая история Каспийской флотилии.

– Экспонируются современные образцы формы и предметы амуниции военнослужащих флотилии: личные вещи командующего Александра Пешкова, белая парадная форма матросов, боевая экипировка «Ратник», летний полевой костюм «Сирийка», повседневная офисная форма, рында (корабельный колокол), – рассказывала гостям Джаннет Сагидова.

Стенд с фотографиями с торжественных мероприятий рассказывает, как проходят празднования 300-летия Краснознаменной Каспийской флотилии в Астрахани и Каспийске, церемонии награждения военнослужащих подразделения – участников СВО, закладки камня на месте строительства памятника морякам-каспийцам, погибшим в ходе войн и вооруженных конфликтов.

– Надо знать свою историю и дорожить ею, чтобы прогнозировать и анализировать будущее, – обратился к подрастающему поколению Александр Пешков и рассказал об истории создания Каспийской флотилии и о временах, когда Каспий назывался Хвалынским морем. – На сегодняшний день флотилия – мощное, ударное боевое соединение, которое обеспечивает защиту государственных интересов России в акватории Каспийского моря. Наши военнослужащие являются участниками всех крупных сражений. Сражались они на фронтах Великой Отечественной войны, участвовали в событиях 1999 года и в Сирии осенью 2015 года. В Великую Отечественную корабли флотилии обеспечивали непрерывную доставку фронту миллионов тонн нефти, военной техники и других важнейших грузов. Каспийцы доблестно сражались, защищая Москву, Сталинград, участвовали в обороне Кавказа и в штурме Берлина. Сотни моряков награждены орденами и медалями, 13 из них удостоены звания Героя Советского Союза. 27 апреля 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР за боевые заслуги перед Родиной Каспийская флотилия была награждена орденом Красного Знамени.

Будущие моряки – воспитанники Кадетской морской школы-интерната – прочитали стихи о нелегком и славном пути Военно-морского флота и подвигах Героев Отечества, которым сегодня вновь приходится бороться за мир. Военные корабли и морская пехота одного из старейших объединений под легендарным Андреевским флагом в ходе специальной военной операции на Украине борются с неонацистским режимом, продолжая славные традиции отцов.

Как отмечает Джаннет Сагидова, музей активно сотрудничает с флотилией, организованы четыре передвижные выставки на территории военных частей.

Выставка «Спокойное море» дает возможность понять, как и в каких условиях служат наши морские пехотинцы. Здесь можно увидеть военную технику, настоящее современное боевое оружие.

В заключение мероприятия Александр Пешков вручил медали «300 лет Краснознаменной Каспийской флотилии» и благодарности за участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию подрастающего поколения и воспитание высоких морально-нравственных качеств будущих защитников Родины.

Источник: https://dagpravda.ru/kultura/znat-svoju-istoriju-i-dorozhit-eju/