Зикрула Ильясов: “Новый состав Правительства РД сможет эффективно реализовывать все намеченные цели”

Председатель Совета при Главе Дагестана по развитию гражданского общества и правам человека Зикрула Ильясов отметил, что новый состав Правительства РД сможет эффективно реализовывать все намеченные цели.

«Накануне глава нашей республики Сергей Меликов озвучил новую структуру Правительства Дагестана. Как отметил руководитель региона, при принятии решений учитывались конструктивные предложения членов республиканского правительства, общественных объединений, оценивались итоги работы за предыдущий год, эффективность деятельности руководителей министерств и ведомств. Хотел бы в первую очередь обратить внимание на предпринятые главой региона структурные изменения – сокращено количество органов исполнительной власти. Это, безусловно, должно отразиться не только на экономии бюджета, но и на качестве работы тех или иных подразделений, органов исполнительной власти. Кроме того, согласен с оценкой, данной руководителем региона вновь назначенному Председателю Правительства. Думаю, что под руководством Абдулмуслима Мухудиновича, имеющего богатый профессиональный и жизненный опыт, способного выстроить работу с людьми, целеустремленного и волевого государственника правительство республики сможет эффективно реализовывать все намеченные цели, действовать четко, координированно и, самое главное, успешно, во благо родного Дагестана и дагестанцев», — сказал Ильясов.



Источник: https://mirmol.ru/politika/zikrula-iljasov-novyj-sostav-pravitelstva-rd-smozhet-jeffektivno-realizovyvat-vse-namechennye-celi/