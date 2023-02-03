Животноводы 23 субъектов России примут участие в работе Международной выставки племенных овец и коз

Выставка пройдет в Дагестане в мае.

Это мероприятие ежегодно организуется Минсельхозом России и Национальным союзом овцеводов. В этом году местом проведения выбрана наша республика. Ожидается также участие делегаций из Беларуси, Монголии и Азербайджана. Цель выставки – распространение передового опыта ведения овцеводства и племенного дела, демонстрация научных достижений в этой области. Экспозиция разместится на территории Анжи-арены в Каспийске. В закрытых помещениях запланированы семинары и конференции.