Жительницы Табасаранского района награждены орденом Матери и медалью им. Амет-Хана Султана

Матери Кисран Асланова и Сусанханум Хайруллаева, воспитавшие, по словам Сергея Меликова, смелых и отважных воинов, награждены орденом Матери и медалью им. Амет-Хана Султана соответственно.

Вручая медаль им. Амет-Хана Султана за вклад в патриотическое воспитание молодежи Сусанханум Хайруллаевой, глава республики напомнил присутствующим, что четверо ее сыновей находятся в зоне спецоперации, а один из них представлен к ордену Мужества за организацию прорыва через окружение.

Обращаясь к многодетным матерям, в числе которых Кисран Асланова, воспитавшая 14 детей и для которой воспитание детей стало делом всей жизни, Сергей Меликов выразил уверенность: «Великая, самая сильная в мире материнская любовь оберегает нас, помогает созидать, строить свою счастливую семью. Безусловно, по-другому и быть не может. Именно в таких семьях с малых лет закладываются ценности трудолюбия, справедливости, преданности Родине, готовности ее защищать и беречь. Такие семьи, как Ваша, – достояние и благословение нашей республики, всей страны».