Жительница Казбековского района проголосовала в день своего рождения

19 сентября, в завершающий день голосования, на всех избирательных участках Казбековского района выборы проходят в штатном режиме. Активное участие в голосовании принимают люди разных поколений.

Навсегда запомнит этот день Саида Абдулаева, студентка ДГИНХ, так как день голосования совпал с днём её рождения, она проголосовала впервые в своей жизни.

Вместе с ней выполнить свой первый гражданский долг в родное село приехали также студентки юридического факультета ДГИНХ Саадат Магомаалиева и Заира Магомедгазиева.