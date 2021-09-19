Политика

Жительница Казбековского района проголосовала в день своего рождения

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19 сентября, в завершающий день голосования, на всех избирательных участках Казбековского района выборы проходят в штатном режиме.  Активное участие в голосовании принимают люди разных поколений.

Навсегда запомнит этот день Саида Абдулаева, студентка ДГИНХ, так как день голосования  совпал с днём её рождения, она проголосовала впервые в своей жизни.

Вместе с ней выполнить свой первый гражданский долг в родное село  приехали также студентки юридического факультета ДГИНХ Саадат  Магомаалиева  и Заира  Магомедгазиева.

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