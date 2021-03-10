Жительница Агульского района поделилась своим мнением о вакцинации

Сегодня во всем мире идет борьба с ранее не слыханным недугом COVID-19. Сейчас идет массовая добровольная вакцинация против этого вируса. Чтобы узнать, что по этому поводу думают жители Агульского района и как относятся к вакцинации, мы обратились к учительнице Миссинской СОШ Эльмире Рамазановне.

— Здравствуйте, Эльмира Рамазановна. Слышали вы про COVID-19 и коснулась ли вас эта болезнь?

— Здравствуйте. Да, к большому сожалению, я наслышана об этой болезни. Но, к счастью, сама не заразилась.

— Пришлось ли столкнуться с этой болезнью кому-нибудь из ваших родственников?

— Да. В очень тяжелой форме переболела мама.

— Как и при каких обстоятельствах она заразилась?

— Мать входит в категорию людей старше 65 лет. Хотя она соблюдала все правила СанПина ей все равно не удалось избежать этой болезни. Так как дома находились дети школьного возраста, видимо, они и явились переносчиками вируса.

— С чего все началось?

— Началось с легкого недомогания. Ломота в теле, тяжесть в ногах, высокая температура, отдышка, потеря обоняния и вкусов. На скорой помощи доставили в больницу. После обследования поставили диагноз двухсторонняя пневмония, а также пришел положительный ответ на COVID-19.

— Как долго она находилась в стационаре?

— Она в стационаре прошла лечение в течение трех недель. После выписали с дальнейшими рекомендациями.

— Как она себя чувствует на сегодняшний день?

— Сегодня ее состояние на много лучше, но все ровно остались последствия вируса.

— Что вы скажите по поводу вакцинации?

— Конечно, это дело каждого, но все ровно нужно думать о последствиях этой болезни. И каждый должен заботится о своем здоровье. Все новое человеком воспринимается всегда с опаской, но на сегодняшний день, мне кажется, это единственное правильное решение обезопасить себя и близких.

Луиза Гусукаева