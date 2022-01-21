Жители районов — лидеров по вакцинации меньше болеют коронавирусом

В районах-лидерах по уровню вакцинации наблюдается резкое падение числа больных коронавирусом. В таблице по вакцинации первое место занимает Хивский район с 92,3 процентами вакцинированных. За ним идёт Гумбетовский район, в котором иммунизировано 91,5 процентов населения. Замыкает тройку Докузпаринский район — 88,2 процента. Четвертое и пятое места занимают Гергебильский и Новолакский районы с 84,2 и 76,4 процентами соответственно.

Вопрос вакцинации актуален и в Агульском районе. Иммунизация является темой для обсуждения на еженедельных совещаниях под руководством главы муниципалитета.