Жители Каякентского района отправили гуманитарную помощь мобилизованным

На призыв оказать содействие в формировании гуманитарной помощи и принять участие в акции «Посылка солдату» откликнулись предприниматели, медицинские учреждения, образовательные учреждения, меценаты и все неравнодушные граждане района.

В посылках — теплые вещи и одеяла, продукты, лекарства, зарядные устройства и аккумуляторы для телефонов, газовые баллончики и приборы ночного видения, лампочки и перчатки.

«Груз был сформирован по потребностям мобилизованных наших земляков, с которыми мы находимся на связи ежедневно, их пожелания нами были максимально учтены при подборке и покупке товаров.

Гуманитарный груз до места назначения будут сопровождать глава Каякентского района Магомед Эльдерханов и глава села Первомайское Муса Курбанов.