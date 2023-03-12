Жители Каспийска прокомментировали встречу Абдулмуслима Абдулмуслимова с жильцами аварийных общежитий

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов в субботу, 11 марта, встретился с жильцами нескольких аварийных общежитий Каспийска, ожидающих переселения.

Итоги встречи прокомментировали жители данных общежитий.

Как поделилась жительница общежития по ул. Назарова, 1 Тамара Сайпуева, результаты встречи обнадёживают.

«Мы живем в этих домах с 90-х годов. Для нас было очень приятно, что на нас обратили внимание, приехал Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов. Выслушал каждого из нас, вселил уверенность. У нас создана инициативная группа, которая будет решать проблемы на уровне Правительства», — прокомментировала Сайпуева.

Жительница аварийного общежития Гулимат Лукманова также отметила, что теперь в вопрос включена инициативная группа жильцов, мнению которых доверяют все те, кто проживает в аварийных домах. Они будут принимать участие в принятии решения о переселении и информировать остальных.

«Наша проблема с 2018 года – это ветхое жилье. С того времени прошло уже 5 лет, как мы боремся за наше дело, за наше место. Дошло до премьер-министра — он приехал, нам очень приятно, что Абдулмуслим Мухудинович обратил на нас внимание. Выслушал нас, позвал в администрацию города Каспийска. Обещал, что поможет», — прокомментировала Лукманова.

Напомним, что встреча была организована по поручению Главы РД Сергея Меликова. В ходе встречи жильцы детально рассказали главе кабинета министров республики о всех беспокоящих их вопросах.

Источник: РИА Дагестан