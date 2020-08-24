Жители Дагестана стали чаще открывать индивидуальные инвестиционные счета

Жители Республики Дагестан стали чаще открывать индивидуальные инвестиционные

счета (ИИС). По данным «Московской биржи» на конец июля 2020 года количество

открытых дагестанцами инвестиционных счетов превысило 13,4 тысячи, рост за месяц

составил 5,5%.«Тенденция роста числа индивидуальных инвестиционных счетов говорит о повышении финансовой грамотности начинающих инвесторов, – отмечает заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Республике Дагестан Руслан Абачараев. – Одним из главных преимуществ ИИС является возможность оформления налоговых льгот. Население тем самым получает дополнительный доход».

Следует добавить, что в целом по стране оборот по счетам ИИС за семь месяцев 2020 года составил 812 млрд рублей, в структуре оборота 87% составляют сделки с акциями, 10% – с облигациями, 3% – с биржевыми фондами. Средний размер такого инвестиционного счета составляет около 300 тыс. рублей. Сумма, зачисляемая по договору ИИС в течение календарного года, не может превышать 1 млн рублей.

Напомним, ИИС не гарантирует дохода, и средства на счету не застрахованы. Прежде чем доверить свои деньги брокеру или управляющему, следует убедиться в наличии у них соответствующей лицензии регулятора.