Жители Буйнакского района приобрели для мобилизованных земляков УАЗ

В Буйнакском районе активно идет сбор гуманитарной помощи для мобилизованных военнослужащих. Свой посильный вклад в общее дело вносит руководство Буйнакского района, благотворительные фонды имени «Абусуфьяна Акаева», из селения Нижнее Казанище, имени «Бурлият Ибрагимовой» из селения Новый Кумух, общественники, общеобразовательные организации и каждый, кто не может остаться в стороне.

У многих у них, близкие сегодня находятся в зоне проведения специальной военной операции. Они лично от бойцов узнают, что нужно отправить. А главная награда в тылу – сообщение. Среди желающих помочь нашим военнослужащим жители селения Халимбекаул, которые на собственные средства приобрели новый автомобиль марки УАЗ для отправки мобилизованным в зону СВО.

На днях исполняющий обязанности главы муниципалитета Абидин Карчигаев и его заместитель Камил Умаханов лично отправятся на Украину для передачи гуманитарной помощи бойцам и для поднятия духа наших солдат.