Житель Хасавюрта мобилизовался для участия в СВО

В рамках частичной мобилизации на республиканский сборный пункт для дальнейших военных сборов отправилась очередная группа призывников. Среди них мужчины, имеющие боевой опыт и соответствующие воинские специальности.

Добровольцем ушел на СВО житель Хасавюрта Умар Чопуев. Ему уже исполнилось 35 лет, поэтому не получив повестку из военкомата, сам явился на сборный пункт.

«Сейчас сложилась такая ситуация, что по-другому нельзя. Надо защищать новые территории, которые вошли в состав России. Надо помогать нашим ребятам», — говорит он.

На этот раз проводить резервистов пришли депутаты Народного Собрания РД, депутаты городского Собрания и ветераны афганских событий, которые пожелали ребятам скорейшего возвращения домой.