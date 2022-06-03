Женский актив Каспийска отправил «Посылки от мамы» в Донбасс

Союз женщин Дагестана продолжает поддерживать всероссийскую акцию «Посылка от мамы». Так, 1 июня отправился очередной «благотворительный» эшелон из Каспийска в сторону зоны спецоперации на территорию Донбасса.

Несколько дней женский актив города, в состав которого вошли представители педагогических коллективов, родительской общественности, сотрудницы бюджетных учреждений и сферы бизнеса, практически ночевали в организованном пункте сбора помощи в Каспийской музыкально-хореографической гимназии.

Женщины со всего города доставляли необходимые вещи для военнослужащих. В перечень вошли средства гигиены, сладости, батарейки, нижнее белье, носки и многое другое. Помимо вещей первой необходимости в посылки вложили письма поддержки и рисунки от детишек.

Союз женщин от всей души благодарит всех неравнодушных каспйичан, и заверяет, что будет продолжать участвовать в акциях помощи военнослужащим и мирным жителям Донбасса.

– Очень символичным является то, что сегодняшняя акция «Посылка от мамы» проводится именно 1 июня – в День защиты детей, ведь каждый из тех, кто служит сегодня на Донбассе – наш сын. И мы, женщины – матери, сестры, дочери, должны поддерживать защитников Отчества, всеми силами помогать им в этом нелегком деле и ждать их скорейшего возвращения с долгожданной победой! – заявила председатель Союза женщин РД Интизар Мамутаева.