Жена, мать, защитница…

Дагестанская женщина в произведениях искусства. Как менялся мир вокруг нее и она в мире. Известный искусствовед, заместитель генерального директора Национального музея им. А. Тахо-Годи Джамиля Дагирова раскрывает женские образы в авторском проекте «Дагестанская мадонна. Пространство и традиции».

– Заглянем в прошлое Дагестана, и мы увидим, как выглядит традиционный дагестанский быт. Пока мужчина занят отходничеством или войнами, вся забота о доме, семье ложилась на плечи женщины. И при этом она не забывала быть красивой и украшать мир вокруг себя, – рассказывает Джамиля Дагирова.

Мадонна, по ее словам, это не только про мать и хранительницу очага, носительницу добродетелей, но и про волшебницу, поэтессу, художницу, мастерицу, создающую свои картины, узоры, хранящую и генерирующую культурные коды. В тяжелый горский быт несла она красоту и высокую духовность: ради такой красоты добывалась тяжелым трудом пряжа, вырабатывались ткани; из трав, плодов получали натуральные краски. Символы, сюжеты, разнообразие орнаментов как отражение мироздания, мифологии и архаичного прошлого для каждой отдельной местности свои. Скудность выбора тканей, фурнитур компенсировалась мастерами-серебряниками, в изобилии изготавливавшими подвески, цепочки, мониста, щедро украшавшими их цветным стеклом, недорогими сердоликами, гагатами, жемчугом, бирюзой. Из этого совместного ремесленничества, вдохновленного заморскими – из Индии, Передней Азии, Персии, Турции – тканями, формировалась локальная эстетика, в основе которой система ценностей своего аула, своей семьи. Это рассказ о быте, таланте, характере дагестанской женщины, развернутый в пространстве и во времени, который при желании можно переложить в повествование о представительнице любой народности Северного Кавказа…

Кавказа…

«Дагестанская мадонна» собрана из произведений наших художников. Живописные, графические произведения созданы в 20–80 гг. прошлого столетия, они из собраний Нацмузея, «Первой галереи», а также частных коллекций. На выставке представлены работы Жанны Колесниковой, Николая Лакова, Магомеда Моллакаева, Абдулзагира Мусаева, Галины Пшеницыной, Натальи Савельевой, Саида Тихилова, Веры Агошкиной и других.

Выставочный проект побывал за пределами республики и знакомил зрителя с дагестанками. С полотен известных художников смотрят будто знакомые лица. Мы видим дагестанских женщин в разных образах, и каждая из них вызывает разные эмоции: радость, спокойствие, гордость, воинственность…

Во все времена женщина была не только хранительницей очага, но и создательницей прекрасного. Здесь же можно увидеть предметы декоративно-прикладного искусства, созданные «мадоннами» из разных уголков республики, платки «гульмендо», сумочки, усишинскую вышивку, ювелирные изделия Манабы Магомедовой и ее дочери Лейлы Изабакаровой.

С произведениями ознакомилась и министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

– Проект посвящен горянке, дагестанке как феномену, женщине с невероятной внутренней силой, красотой, – рассказывала Джамиля Дагирова.– Двойственность ее природы, проистекающая из двойственного положения женщины в дагестанском обществе (с одной стороны, ограничения, объясняемые культурно-историческими, религиозными причинами, с другой – скрытая власть, безграничная воля, влияние в семье и в обществе, которыми она обладает) отражена в большом количестве работ, созданных современными дагестанскими художниками.

Внимание посетителей привлекают и дагестанские куклы ручной работы Марии Шерматовой. Проект «Пери» – это сага о жизни и о любви, земном и небесном в жизни четырех героев, чьи судьбы связаны друг с другом, где любовь для каждого из них – горизонт, приблизиться к которому им было не дано.

– Мария создает куклы, но однажды ей захотелось чего-то большего: чтобы ее произведения стали героями, обрели истории и стали равноправными художественными произведениями, – поясняет Дагирова. – Сначала были просто четыре объекта с небольшими историями, потом мы начали их насыщать событиями из истории одного дагестанского рода, где выдумка и правда переплелись и обрели форму цельного художественного высказывания. Своих героев с их щемящими историями – Салиха, Ирмы, Сюнменли, Алжаны и мифического принца Искандера – автор сплела-соткала в крепкие узелки. Эта история о том, как Октябрьская революция вторглась в судьбы людей.

Тема женщины-горянки неисчерпаема, и данная выставка словно открывает глаза на женский мир. Впечатлениями делились и посетители вернисажа. По словам историка Эльмиры Далгат, положение женщины в Дагестане было непростым.

– И все, кто приезжал в Дагестан (путешественники, исследователи), отмечали, что местные женщины работают больше, чем мужчины. Она ведет дом, выполняет полевые работы, собирает урожай. И кто-то из путешественников отметил, что мужчины сидят на годекане и стругают палочки, в то время как женщина, согнувшись под связкой сена, тащит его домой. Но тем не менее наша женщина всегда находила время для прекрасного. А прекрасное – это лучшее сукно на Кавказе, бурки, платки, ковры, вышивка… И наша горянка наравне с мужчинами могла дать отпор многим завоевателям, – говорит она.

Выставка продлится до 9 октября. Ранее проект экспонировался в выставочных залах «Первой галереи» (Каспийск, 2021), Государственного музея Востока (Майкоп, 2022), Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина (Владикавказ, 2022).

Источник: Дагестанская правда