Желание навестить взрослое поколение не всегда оборачивается благом

Всё больше людей каждый день болеет коронавирусом. Благо медики всё больше набирают опыта в лечении COVID-19. Принимаемые эффективные методы лечения не исключают летальные исходы. Больше всего страдает взрослое поколение и те, кто имеет хронические заболевания. Нашим родителям и дедам, которых мы так ценим и на мудрости которых держится наш род, не так легко бороться с болезнью и его последствиями. Именно заботой об этих категориях граждан продиктованы ограничительные меры. Это тот случай, когда сплочённость и желание навещать взрослых и больных, которые присущи дагестанцам, действуют во вред. Наоборот, необходимо как можно меньше навещать стариков, чтобы сохранить им и без того хрупкое здоровье и жизнь.

Камиль Мирзоев, и.о.гл.редактора «Вести Агула»