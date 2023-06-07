Зажгите свою виртуальную «Свечу памяти» до 22 июня!

В России вновь стартовала онлайн-акция «Свеча памяти». До 22-го июня по всей стране будут зажигать свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Уже сейчас на сайте деньпамяти.рф каждый может зажечь свою виртуальную свечу.

Восемьдесят два года назад, «22 июня, ровно в четыре часа», началась Великая Отечественная война, которая продлилась 1 418 дней и унесла жизни 27 млн. человек. С 2004 года в память о героических подвигах наших предков в России проводится акция «Свеча памяти». Рано утром молодежь, ветераны, представители власти и общественные деятели приходят с зажженными свечами к местам, связанным с событиями тех лет, чтобы отдать дань уважения всем, кто так и не вернулся домой.

С 2020 года акция проводится и в онлайн-формате. Благотворительный фонд «Память поколений», оказывающий медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий, организовал эту акцию в период пандемии, когда выйти на улицу, чтобы зажечь свою свечу, не представлялось возможным. С тех пор акция стала доброй традицией – в этом году виртуальные свечи будут зажигать уже в 4-й раз.

В прошлом году специально для проекта были записаны 50 видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной войны – участниками, тружениками тыла, узниками концлагерей. Все они размещены на сайте деньпамяти.рф. В 2023 году на сайт добавлены еще 9 видеоисторий ветеранов. Эти 59 видео с воспоминаниями ветеранов – уникальны. Всё меньше очевидцев событий тех лет среди нас, и их воспиминания – бесценное наследие, которое благотворительный фонд «Память поколений» собирал по крупицам по всей России.

Стрижов Константин Павлович, ветеран Великой Отечественной войны, вспоминает первые дни войны: «Нас собрали в школе, я думал, поедем на фронт. А мне было 14 лет. Под музыку нас проводили, оказалось, что мы едем под Смоленск – копать противотанковые рвы. И там самолеты немецкие летали! А ничего никто не может сделать. И я тогда решил, что стану обязательно летчиком, чтобы отпор дать».

Сказать виртуальное «спасибо» ветеранам – не единственная цель акции. Крайне важно не забывать про тех, кто, к счастью, до сих пор с нами! Все участники акции могут прямо на сайте сделать пожертвование – все собранные средства фонд направит на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. В прошлом году участники онлайн-акции «Свеча памяти» зажгли 479 084 виртуальных свечей и пожертвовали 600 988 рублей на помощь ветеранам Великой Отечественной войны. Зажечь свою свечу в этом году можно до 22 июня на сайте деньпамяти.рф