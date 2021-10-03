Завершился VIII Международный межрелигиозный молодёжный форум

2 октября состоялось официальное закрытие VIII Международного межрелигиозного молодёжного форума на базе «Солнечный берег».

Открывая мероприятие, министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов заметил, что форум — единственная в своем роде площадка для открытого диалога молодежи в рамках обсуждения современных вопросов этноконфессиональных отношений.

Министр подчеркнул, что форум в полной мере достиг поставленных перед ним задач по сплочению представителей разных регионов, развитию идей братства и единства.

«Мы — дети единого творца, бог один, мы должны жить мирно, дружить и созидать, и я думаю, что на этом форуме у молодых людей это получилось, и они и дальше будут нести полученные здесь знания», — сказал Э. Муслимов.

Председатель Комитета НС РД по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентских связей Анатолий Карибов поприветствовал гостей и участников форума.

«Форум стал знаковым событием для всей нашей многонациональной, многоконфессиональной республики, он вносит большой вклад в развитие взаимодействия между общественными, религиозными организациями и органами власти, ориентирован на доброжелательное восприятие этнического, конфессионального многообразия страны, духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи», — подчеркнул А. Карибов значение мероприятий форума.

От имени Муфтия РД Ахмада Афанди собравшихся поприветствовал председатель дагестанского муфтията Мухаммад Майранов.

С приветствиями к присутствующим обратились также секретарь епархиального управления Махачкалинской епархии иеромонах Силуан, председатель ЦРО иудейских общин Дагестана Валерий Дибияев, первый заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Магомед Абидов, Герой России Загид Загидов, член ОП РД Алиасхаб Хархачаев и др.

В рамках программы завершительного дня участники форума посадили деревьея на территории базы. После этого каждый участник смог выступить со своими пожеланиями.

Данная акция является своего рода традицией, которую форумчане соблюдают из года в год. На этот раз деревья посадили непосредственно на территории места проведения форума.

Кроме того, в последний день подвели итоги конкурса на лучшую команду форума и лучшую публикацию о форуме в СМИ и социальных сетях.

Отметим, что также участников, которые приняли участие в Олимпиаде на знание законодательства по противодействию терроризма, наградили ценными призами.