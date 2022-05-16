Завершено строительство детского сада на 120 мест в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района

Совещание по вопросу передачи объектов имущества из собственности Республики Дагестан в собственность муниципальных образований региона состоялось в понедельник, 16 мая, под руководством Председателя Правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Также обсудили вопросы передачи из республиканской собственности в собственность Каякентского района объектов движимого и недвижимого имущества «Дошкольная образовательная организация на 120 мест», расположенного в селе Сагаси-Дейбук.

Детский сад уже достроен, его возведением занималось ФГУП «ГВСУ№ 4» в рамках реализации нацпроекта «Демография». Объект проходит процедуру лицензирования в Минобрнауки Дагестана.