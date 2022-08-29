Завершение ремонта участка дороги в Магу-Дере близится к концу

На Агульском участке автомобильной дороги Мамраш-Ташкапур по ущелью Магу-Дере ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия протяженностью 3 км. Как отметил главный инженер подрядной организации ООО «Югагропромдорстрой» Зейдуллах Мурсалов, работы по асфальтированию участка проводятся по графику. Ежедневно задействованы 12 единиц современной дорожно-строительной спецтехники и 16 человек высококвалифицированных специалистов.На сегодняшний день, на участке протяженностью 3 км, запланированных на этот год, ведутся работы по укладке асфальта. На этом отрезке дороги будет построено два ЖБ моста, один из которых завершен, другой на стадии завершения.

Также в двух местах для расширения дороги выстроят две подпорные стены, протяженностью 66 и 45 метров. 45- метровая уже завершена. Для отвода воды на участке дороги построено 3 лотка. После завершения работ по укладке асфальтного покрытия, для обеспечения безопасности дорожного движения предусмотрена установка 35 новых дорожных знаков, 460 метров криволинейного бруса и 85 сигнальных столбиков по обочине дороги. Новое асфальтовое покрытие по ущелью Магу-Дере дошло уже примерно за 1,5 км не доезжая до села Гоа.

Как заверил главный инженер подрядной организации ООО «Югагропромдорстрой» Зейдуллах Мурсалов, по графику завершить все работы дорожники должны к концу октября, но если погода позволит, они опередят график . На следующий год запланировано асфальтирование дороги до районного центра села Тпиг.

Автомобильная дорога Мамраш – Ташкапур – Араканский мост является самой протяженной дорогой региона, которая обеспечивает транспортную связь восьми районов: Кулинского, Лакского, Акушинского, Левашинского,Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Хивского, Агульского районов между собой, а также с городами Дербент, Избербаш, Махачкала с выходом на федеральную трассу М-29 «Кавказ». Данный объект имеет важное значение для жителей и напрямую влияет на социально-экономическое развитие муниципалитета.

Спасибо дорожникам за их благородный нелегкий труд!

Абдурахман Манафов