Заур Эминов посетил Магарамкентский район

По поручению Главы Республики Дагестан Сергея Меликова в воскресенье, 31 октября, врио министра по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Заур Эминов совместно с представителями Минтранса Дагестана и Комитета по лесному хозяйству РД посетили Магарамкентский район.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

Рабочий выезд состоялся с целью определения возможных мест размещения стоянок дорожно-логистического центра для улучшения пропускной способности автомобильных пунктов пропуска «Яраг-Казмаляр» и «Тагиркент-Казмаляр».⁣⁣⠀⁣⁣⠀

В мероприятии также принял участие Глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

В ходе выезда были определены земельные участки и отработаны варианты размещения объектов инфраструктуры для пункта пропуска и стоянок дорожно-логистического центра.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

По итогам рабочей поездки сформированы несколько вариантов решений по каждой площадке и дальнейшей реконструкции указанных пунктов пропуска, которые будут представлены руководству региона.