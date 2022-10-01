Заур Аскендеров посетил дагестанцев в пункте комплектации призывников в станице Калиновская Наурского района Чеченской Республики

30 сентября Председатель Народного Собрания Республики Дагестан посетил дагестанцев в пункте комплектации призывников в станице Калиновская Наурского района Чеченской Республики.

Вместе со спикером парламента к землякам приехали депутаты Магомед Патхулаев, Магомед Магомедов, Алиасхаб Шабанов, Самир Абдулхаликов и Дайтбек Сайпов, статс-секретарь, заместитель министра по национальной политике и делам религий РД Арсен Махмудов.

Заур Аскендеров в сопровождении депутатов и командиров части обошел территорию, посетил казармы и столовую.

Жалоб у призывников не оказалось. Они рассказали о том, что обмундирование им выдано вместе с зимним комплектом, проходит боевая подготовка, питание хорошее. Призвали дагестанцев не верить несоответствующим действительности всевозможным информационным вбросам в социальных сетях о том, что у них нет соответствующей экипировки и не выдается оружие.

Как кормят солдат, спикер парламента убедился лично — пообедал вместе с ними и остался доволен качеством пищи.

Бойцы больше беспокоились о своих семьях. Особенно тронул депутатов доброволец, отец троих детей, который обратился с необычной просьбой — повлиять на его отца, который, не смотря на возраст, также рвется добровольцем на фронт, чтобы он остался дома и помогал воспитывать внуков. Все просьбы бойцов были взяты на заметку.

Ребята были настроены патриотично, говорили о том, что идут воевать за правое дело, защитить не только Донбасс, но и свой дом, свою республику и Россию.

Заур Аскендеров проинформировал бойцов, что в городах и районах по инициативе Народного Собрания организованы и уже действуют центры по поддержке семей мобилизованных. Это то, что сейчас больше всего нужно нашим ребятам. Там находятся депутаты Народного Собрания, которые рассматривают обращения граждан на месте. Спикер парламента рекомендовал главам муниципальных образований выезжать в пункты комплектации призывников, общаться с выходцами из своих районов и городов, быть с ними на связи, и по возвращению решать проблемы их семей. В ходе встречи он также рассказал об организации штаба и «горячей линии» в Народном Собрании, куда мобилизованные и их родственники могут обратиться в случае необходимости и обращения будут рассмотрены незамедлительно.

Обращаясь к мобилизованным дагестанцам Заур Аскендеров сказал: «Братья, вот я с вами пообщался и вижу у вас высокий боевой дух, вы все серьезно настроены, настроены по-боевому. Мы гордимся нашими дагестанскими ребятами. Все вопросы, которые касаются семей мы берем на себя и будем этим заниматься. Ребята, мы в вас верим. Возвращайтесь скорее, мы вас ждем!»

Депутаты Народного Собрания республики в своих выступлениях также поддержали бойцов, пожелали им вернуться домой с победой.