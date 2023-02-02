Заур Аскендеров: «Наши депутаты хорошо знают ситуацию на местах и нацелены на оказание всяческой помощи заинтересованным ведомствам при проведении работы по наполнению цифровой платформы»

Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров принял участие в семинаре-совещании по вопросу реализации государственной программы России «Национальная система пространственных данных», прошедшем на базе ДГУНХ под руководством Председателя Правительства Дагестана АбдулмуслимаАбдулмуслимова.

Заур Аскендеров в своем выступлении отметил, что переход к цифровой экономике является одной из приоритетных национальных целей развития государства. Данному вопросу, по его словам, большое внимание уделяют Президент России Владимир Путин и Глава Дагестана Сергей Меликов.

«Сегодняшнее совещание имеет важное значение для муниципальных образований и в целом для республики. Тема пространственных данных – это новый шаг вперед», — отметил Председатель Народного Собрания РД, подчеркнув при этом, что реализация программы на территории республики будет способствовать уточнению сведений о земле и объектах недвижимости в соответствии с новыми требованиями.

По мнению Заура Аскендерова, от того, насколько своевременно и правильно будут внесены соответствующие сведения в создаваемую цифровую платформу, зависит эффективное развитие территорий. Он подчеркнул, что депутаты наряду с осуществлением парламентского контроля за реализацией обсуждаемой программы нацелены и на оказание всяческой помощи администрациям муниципальных образований, всем другим заинтересованным ведомствам при проведении соответствующей работы по наполнению цифровой платформы.