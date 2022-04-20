Заслон украинскому террору

Кто стоит за диверсией в Белгородской области

Подрыв железнодорожных путей в Шебекино Белгородской области — это либо действия диверсионно-разведывательной группы, присланной из Украины, либо работа спящей ячейки украинцев в России. И подобные диверсии могут повториться в ближайшее время на фоне спецоперации РФ.

Однако Россия обладает должным опытом выявления и ликвидации диверсантов. Не случайно введен желтый уровень террористической опасности. Это говорит о том, что и в Брянске, и в Курске, и в Воронеже, и в Краснодарском крае власти готовятся к различного рода террористическим акциям.

Восемь лет на территории Украины создавались различные силовые структуры. Спецслужбы Запада детально тренировали подразделения как и главного управления разведки Украины, так и оперативно созданные подразделения сил специальных операций, агентуру СБУ, службы внешней разведки Украины.

К этим акциям украинцев готовили американские, канадские, британские специалисты и из других стран. Я не удивлен, что подобная активность есть. Это ответная реакция на действия России по денацификации Украины.

К сожалению, эти попытки будут продолжаться. Не только железнодорожные пути. Будут попытки подрывов железнодорожных составов, обстрелов автомобильных трасс. К этому также нужно быть готовыми.

Противодействовать этому нужно усилением контрдиверсионных и контртеррористических мер и на территориях, где объявлен желтый уровень опасности, и в российских городах-миллионниках, и в столице России.

Нужно жестко работать по агентуре противника, мониторить ситуацию, используя все виды анализа и разведки, в том числе спутниковой. Противодействовать этому можно и нужно. В конце концов, Россия приобрела громадный опыт на ниве контртеррора, когда нас постоянно взрывали и пытались провести контрдиверсии.

У нас есть огромный багаж превентивных профилактических мер, который в итоге привел к положительному результату и задавил эту гидру террора. Сейчас мы должны поставить заслон распространяемой террористической угрозе.

Заказчики этого конфликта готовы воевать с нами «до последнего украинца», готовы бросать все новые силы и средства против России. Украину ждут очень тяжелые времена. Но и нам будет доставаться. Мы должны создавать надежный щит, чтобы противодействовать сполохам террора.

Юрий Котенок