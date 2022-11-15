Заседание оргкомитета «Победа»

Под председательством Владимира Путина в режиме видеосвязи прошло заседание Российского организационного комитета «Победа».

Основная тема встречи – поддержка и развитие мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, на повестке обсуждения находились заявки городов на присвоение почётных званий «Город воинской славы», «Город трудовой доблести» и план мероприятий, посвящённых 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

По итогам заседания глава государства подписал указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю почётного звания «Город воинской славы». Почётное звание «Город трудовой доблести» присвоено девяти городам: Астрахани, Вологде, Горловке, Златоусту, Каспийску, Луганску, Норильску, Орску и Якутску. Геннадий Красников в своем докладе Владимиру Путину в ходе заседания оргкомитета «Победа»: «Каспийск также занимает достойное место среди городов-претендентов на почетное звание. На базе его судостроительного предприятия был развернут индустриальный комплекс по выпуску военной продукции: минометов, глубинных бомб, пистолетов, пулеметов Шпагина и другого вооружения».

http://kremlin.ru/events/president/news/69836