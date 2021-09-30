Зарема Бутаева прокомментировала итоги конкурса грантов Фонда культурных инициатив

Завершился конкурс грантов Фонда культурных инициатив, на который было подано около двенадцати с половиной тысяч заявок, а том числе около тридцати от Республики Дагестан. Авторы проектов представляли восемьдесят четыре региона страны. От общего числа было отобрано около полутора тысяч проектов, которые будут реализованы в России. Итоги конкурса прокомментировала министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева. По словам министра, создание президентского фонда культурных инициатив призвано поддержать проекты в сфере культуры и искусства. Это прекрасная возможность для творческой индустрии реализовать креативные проекты в различных направлениях.

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